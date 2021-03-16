Резников – об иске РФ против Украины по воде в Крыму: я просто хохочу, это смешно

Украина будет поставлять воду в Крым только после деоккупации полуострова, а угрозы России о международных исках касательно перекрытия Северо-Крымского канала вызывают смех.

Заявление об этом сделал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Укринформ". Журналисты спросили у него, боится ли правительство иска со стороны РФ относительно приостановки водоснабжения захваченного полуострова.

"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной – wellcome!" – ответил Резников.

Он добавил, что согласно Женевской конвенции государство-оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую оно оккупировало.

"По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украина неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно этого вопроса.

"Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, представители оккупационной "власти" Крыма собрались подавать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.

В интервью нашему изданию Резников заявил, что Украина никогда не забудет и не подарит россиянам Крым и Донбасс. Хоть агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены.

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