'Молились, чтобы выжить': жители Крыма рассказали о последствиях потопов

Оккупированный Россией Крым в третий раз накрыли ливни. В ночь с 3 на 4 июля начался дождь, который беспрерывно лил весь день. Вновь потоки воды устремились по улицам Ялты и окрестностей. Серьезно пострадал Бахчисарайский район.

Жители полуострова жалуются, что так называемая власть ничего не сделала для очистки рек и для накопления воды, которая вместе с грязью просто вылилась в море. Кроме этого крымчан и туристов атакуют полчища комаров, а вода из-под кранов приобрела запах йода и хлорки.

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4 июля Крым снова затопило. Реки вышли из берегов, вода потоками неслась по улицам Ялты и других населенных пунктов. Больше всего пострадал Бахчисарайский район, Ялта и окрестности.

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А в селе Соколиное пришлось эвакуировать пациентов психоневрологической больницы, поскольку с гор сошел селевый поток. Здание больницы затопило по самые окна, а ночью ожидали схождения новых селевых потоков.

В Бахчисарайском районе за день выпала норма осадков почти за два месяца. С гор на дороги и улицы начали сходить селевые потоки. В селе Куйбышево погибла женщина – ее просто унесло потоком воды и грязи, когда она вышла во двор. Погибшая была местной учительницей.

Сам населенный пункт сильно пострадал – затоплены дома, дворы, а улицы после потопа завалены грязью. Техника только-только начинает разгребать все это. А жители Куйбышево жалуются на то, что никто им не выплатит компенсацию за потери.

"Если вода стояла в доме, а потом ушла, то никто ничего не выплачивает. Нужно доказывать, что твое имущество было повреждено именно сейчас. А вдруг у тебя все это так и было!" – жалуется жительница этого населенного пункта Людмила.

Уровень в реке Бельбек, которая в последние годы превратилась в тонкий ручеек, поднялся так, что вода вышла из берегов и стала затапливать все на своем пути. Бурные потоки по дороге сносили деревья. И все это вылилось в море.

Местные жители начали возмущаться, что за три года засухи никто ничего не делал, не построили водохранилища на такие случаи, чтобы сделать запас воды. Ведь не каждый год полуостров будет затапливать.

"Вся вода с грязью и деревьями ушла в море, размыла участок пляжа. Они всю осень и весну городили какие-то каналы, чтобы перебрасывать воду. А в результате все потеряли", – возмущается житель Любимовки Петр Бедриенко.

Жители Ялты еще не успели опомниться после двух предыдущих затоплений, когда на город вновь обрушились дожди. Подвалы в Ялте стоят затопленными еще с прошлого ливня, 18 июня. Оккупанты заявили, что откачивать воду не будут, поскольку уровень воды в реках выше. И предложили ялтинцам просто подождать, пока все уладится само.

Правда, лучше не стало, и уже в ночь на 4 июля вновь пошли дожди. Потоки воды выносили в море скамейки, вырванные деревья и даже автомобили.

"Это был настоящий Армагеддон. Я боялась, что и дом снесет. Мы поднялись на второй этаж, потому что первый уже заливала вода. Никаких спасателей, техники, ничего не было. Мы два часа просто молились, чтобы выжить", – рассказывает пенсионерка из Ялты Людмила Алексеевна.

Крымчан удивило то, что в новом аэропорту Симферополя из-за дождей потекла крыша. "Уж где-где, а в новом аэропорту, на который потратили десятки миллиардов рублей, течь крыша не должна", – возмутился житель полуострова Андрей Сафонов.

Кроме потопов на полуострове еще одна напасть. Из-за повышенной влажности и жары во многих населенных пунктах развелись комары. Крымчане сообщают, что предыдущая засуха уничтожила лягушек, которые могли бы справляться с полчищами комаров. А нынешние потопы привели к тому, что "кровососы" развелись в огромном количестве. Но оккупантам на это тоже все равно.

"Они такие огромные, и кусают так, что после них остаются волдыри по всему телу. Такое впечатление, что куски из тебя вырывают", – жалуется житель Евпатории Евгений.

"Почему-то в Турции в курортной зоне находят возможность травить этих насекомых, там регулярно опрыскивают растения и территории. У нас и на это не способны. Нам просто говорят потерпите", – возмущается пенсионерка из Гурзуфа Лилия Хохлова.

Теперь из кранов крымчан течет мутная вода с неприятным запахом. "У нас даже рыбки сдохли, когда мы им воду поменяли!" – жалуется Светлана Орлова из Ялты.

Жители сообщают, что вода имеет резкий запах йода, а в некоторых районах города отдает хлоркой. "Воняет хлоркой, ужас просто. Скорее всего, в водопроводе теперь плохая вода, таким образом ее дезинфицируют", – считают ялтинцы.

Пока прогноз погоды для полуострова не очень утешительный. Синоптики вновь обещают дожди, а крымский МЧС предупреждает о возможном сходе селевых потоков.