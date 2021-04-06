В Крыму признали, что ресурса водохранилищ для Симферополя хватит лишь на 140 дней
Ресурса водохранилищ для оккупированного Симферополя "при существующих притоках и ограниченном водозаборе" хватит лишь на 140 дней.
Об этом заявила так называемая зампредседателя российского правительства полуострова Светлана Маслова. Она рассказала о ситуации с водой на брифинге в понедельник, 5 апреля, передает "Крым.Реалии".
Как сообщила пособница оккупантов, с 29 марта по 4 апреля среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ города Симферополя составил 36,9 тыс. куб. метров.
"При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней – то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", – подчеркнула она.
По данным оккупационной "власти" Крыма, для того, чтобы по графику подавать воду в Симферополе и Симферопольском районе, каждый день нужно около 120 тыс. куб. метров воды.
"Объем в питающих водохранилищах Симферополя и Симферопольского района – полезный и который можно было бы использовать – Симферопольское водохранилище: 3% полезного объема, Аянское водохранилище: 55%, Партизанское: 7%", – сказала Маслова
По ее словам, в целом из перечисленных водохранилищ в водопроводную сеть можно подать около 5,6 млн куб. метров.
"Приток за неделю составил 1,2 млн куб. метров. Расходы – 271 тыс. куб. метров", – сообщила Маслова.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Польские СМИ заявили, что невзирая на действия РФ, ситуация с водой в оккупированном Крыму не улучшилась. При этом в 2021-м водоснабжение жителей полуострова может еще больше ухудшиться.
В предприятии "Вода Крыма" признали, что в последнее время существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.
"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных "готовиться к худшей ситуации". Ранее он призвал прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.