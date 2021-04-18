В Крыму подсчитали убытки от засухи и обвинили Украину

Из-за проблем с водоснабжением в оккупированном Россией Крыму агропромышленный комплекс полуострова потерял выше 200 млрд рублей (около 73,8 млрд гривен).

Размер убытков российскому агентству ТАСС рассказали в незаконном "министерстве сельского хозяйства" Крыма. Подчеркнем, что оккупанты обвиняют Украину и сложившуюся ситуацию называют "водной блокадой" со стороны нашего государства.

"Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Крыма в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, по предварительной оценке, составляет 201,3 млрд рублей", – сообщили представители "министерства".

Собственные ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении. Нехватка воды крайне негативно повлияла на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли, признали оккупанты.

"Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры – кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта", – сказано в сообщении.

Также значительные потери понесла рыбная отрасль и животноводство. В незаконном "министерстве" заявили и о сокращении производства кормовых культур, в результате чего сократилось поголовье сельскохозяйственных животных.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

оккупационные "власти" Крыма признали, что ресурса водохранилищ для Симферополя "при существующих притоках и ограниченном водозаборе" хватит лишь на 140 дней.