В Крыму решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря: Аксенов сказал, что о проекте придется забыть

В оккупированном Россией украинском Крыму признали неэффективность одного из способов решения водной проблемы – идеи подавать населению воду, добытую из залежей под Азовским морем. Вода там оказалась непригодной из-за высокой минерализации.

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, проект добычи воды из-под Азовского моря "придется забыть", передает издание"Вести Крым".

"Там она [вода] какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", – сказал Аксенов.

Он пояснил, что очистительные станции на полуострове не справятся с объемами воды, которые необходимы для обеспечения крымчан.

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"Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет", – цитирует российского "главу" полуострова провластное издание "Крыминформ".

Аксенов также признал, что единственным перспективным источником в Симферопольском районе является вода из скважин, то есть Бештерек-Зуйский водозабор, который построили оккупанты.

Он, по словам незаконного "главы" оккупированного полуострова, является последним разведанным местом с понятным количеством подходящей для сетей Крыма воды.

"Других месторождений в зоне Симферополя, которые перспективно могли бы быть разработаны и дать приличный объем воды в сеть, нет. Науке, по крайней мере сегодня, об этом неизвестно", – добавил Аксенов.

Напомним, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцю пояснил, что для реализации проекта по добыче воды со дна Азовского моря для нужд оккупированного Россией Крыма потребуется как минимум несколько лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что воду во временно оккупированный Россией Крым могут дать только при условии очень серьезных уступок со стороны Москвы. Например, полное выполнение Минских соглашений или вывод войск с Донбасса.