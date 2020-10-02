Кривонос о Крыме: Россия найдет воду для военных, а на гражданских ей наплевать

После аннексии Россия восстановила базу для хранения ядерного оружия в Крыму и рассматривает украинский полуостров лишь для реализации своих военных целей.

Такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале издания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Кривонос на интервью. Скриншот видео

Журналист спросил у заместителя секретаря СНБО, возможно ли развертывание полномасштабной силовой операции России против Украины из-за нехватки пресной воды в Крыму.

Военный ответил, что тема воды стала предметом спекуляций, позволяющих россиянам "поднимать градус".

"На самом деле руководство России абсолютно не интересует население. Их интересует на территории Крыма только одно: расположение их военных баз, аэродромов, воинских частей. Не более", – сказал Кривонос.

Он отметил, что как только полуостров был аннексирован, в районе Краснокаменки (Кизилташа) была восстановлена бывшая подземная база для хранения ядерных боеприпасов.

"Это угроза не только Украине, это угроза и европейскому, и мировому обществу", – подчеркнул Кривонос.

"На военных воду они найдут, а на гражданских им абсолютно наплевать", – добавил он.

На вопрос о том, можно ли было защитить Крым, военный ответил: если бы все было согласно плану, разработанному в декабре 2013 года, "все было бы нормально и сложилось совсем по-другому".

По мнению замсекретаря СНБО, отсутствие национальных ценностей и единой национальной идеи привело к предательству украинских военных, которые примкнули к российской стороне.

Предлагаем посмотреть запись интервью:

Как писал OBOZREVATEL, Сергей Кривонос считает, что Украине необходимо изменить свое законодательство и разрешить размещение на своей территории военных баз союзников с НАТО.