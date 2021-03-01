Аваков – о воде в Крым: мы должны поставлять ее для контингента российских войск и развернутых там ракет?

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден в том, что Украине не следует поставлять воду в оккупированный Россией Крым, пока полуостров не вернется в состав нашей страны.

Свое мнение глава МВД высказал в интервью журналистке Натальи Мосейчук. Запись разговора доступна на Facebook-аккаунте ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аваков подчеркнул, что Украина справлялась с обеспечением Крыма пресной водой 23 года. Так, страна поставляла по каналу 80-85% воды, необходимой, в частности, для нужд населения.

"Это – гигантская работа, инженерная, затратная и так дальше. Сейчас это не так", – отметил он.

После оккупации РФ перебросила на полуостров свои войска. Как сказал глава МВД, Украина не должна поставлять воду для них.

"И у меня вопрос: а что, мы должны поставлять воду для контингента российских войск и развернутых ракет там? Мы какую-то несем за это ответственность? Может, Украина имеет какие-то международные обязательства?" – спросил министр.

"Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины. Это мое твердое убеждение", – подытожил Аваков.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью (вопрос о воде – с 23:30):

Более детально о новом интервью министра внутренних дел читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".