В Крыму признали, что проблема с водой не решилась, и назвали единственный выход

Прошедшие зимой 2020-2021 гг. снегопады не решили проблему временно оккупированного Россией украинского Крыма и не принесли крупных притоков воды. Единственным выходом, по мнению оккупантов, может стать опреснение.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии", ссылаясь на статью "Опреснение без опасения" в "Крымской газете", которая выходит на территории захваченного РФ полуострова.

Газета пишет о проблемах водоснабжения, цитируя, в частности, информацию с "официальных" источников.

"Притоки совсем не балуют. За истекшие сутки мы получили меньше 400 тысяч кубометров воды. За февраль с поверхностных водоисточников в город Симферополь было поднято всего 1 миллион 247 тысяч кубометров, а из скважин – два миллиона", – передает газета слова гендиректора ГУП РК "Вода Крыма" Владимира Баженова.

В свою очередь подконтрольный России "глава" полуострова Сергей Аксенов считает, что выход, с точки зрения гарантированного водоснабжения полуострова, это "только опреснительные установки".

По его словам, "не зря в свое время был построен Северо-Крымский канал", полностью на подземные источники рассчитывать не приходится.

Добавим: кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар считает, что осадки, которые прошли зимой, помогут немного заполнить водохранилища в оккупированном Крыму, но проблему это не решит.

В Ялте тем временем начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Россией Крыма также намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".