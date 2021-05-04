Вода для Крыма со дна Азовского моря: ученый назвал проблему

Под дном Азовского моря могут быть запасы пресной воды, но ее добыча неизбежно столкнется с рядом серьезных трудностей. В частности, вода может находиться на очень большой глубине и быть не пресной, а минерализованной.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар. "Не знаю, почему возник такой ажиотаж по поводу того, что под Азовским морем есть пресная вода. И под Черным морем есть пресная вода. Важно, на какой глубине и какова ее минерализация", – заметил он.

Как пояснил ученый, "вода есть под каждой рекой, под каждым озером, под каждым морем. Мы занимались этой проблемой еще в прошлом веке. Это субмаринные источники".

Он рассказал, что такая вода может попадать – "разгружаться" – в моря двумя путями. "Первый – непосредственно чистым подземным стоком, второй – составляющей частью с речным стоком. Примерно 30% в речном стоке составляют подземные воды, которые разгружаются в реки".

"Если говорить сугубо научным языком, то генетически субмаринные воды подразделяются на инфильтрационные, формирующиеся на суше за счет атмосферных осадков и поверхностного стока, седиментационные, образующиеся непосредственно в пределах морского бассейна в процессе накопления осадков, и ювенильные воды, образующиеся за счет дегазации верхней части мантии", – добавил ученый.

Медовар привел пример дна Керченского пролива и запасов пресной воды, которые там имеются.

"Если мы возьмем Керченский пролив, то там примерно мощность (глубина, – Ред.) полутвердых майкопских глин составляет километр. В толще майкопских глин встречаются водоносные горизонты, но каково качество воды в них, мне не известно", – пояснил он.

"Если идти ниже в коренные породы, возможно, там есть трещинно-жильные воды и так далее. Можем добуриться до мантии. В верхней части мантии тоже есть ювенильные пресные воды. Но это очень глубоко, это с десяток километров", – добавил ученый.

По мнению Медовара, прежде чем начинать бурение на дне Азовского моря, следует провести специальные исследования. "Необходимо провести геофизические работы, например, электроразведку, затем с помощью гидродинамической математической модели оценить взаимосвязь между водоносными горизонтами, залегающими под Азовским морем, и уже после сделать выводы о целесообразности проведения буровых работ".

"Но они уже бурят. Им Путин выделил деньги, вот они и осваивают", – сказал ученый.

Как писал OBOZREVATEL, незаконный "глава" оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов заявил, что подо дном Азовского моря могут быть запасы пресной воды.