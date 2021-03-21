Вода для Крыма обойдется дороже Крымского моста, – Сенченко

Обеспечение водой оккупированного Россией Крыма потребует колоссальных средств. Для страны-агрессора это "неподъемные затраты".

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко. "Это требует совершенно неподъемных затрат Российской Федерации. Средства, вложенные в Крымский мост, и средства, которые необходимо вложить в опреснение – это несопоставимые затраты. Поэтому это пустая болтовня", – сказал он.

По словам Сенченко, в Крыму имеются водные ресурсы в виде поверхностных стоков, но "объем инвестиций, который нужно вложить в сбор, очистку и подачу этой воды всем потребителям – совершенно неподъемный для Российской Федерации".

Он также заявил, что идея опреснения морской воды в Крыму также не имеет никаких перспектив. "Все рассказы про опреснение морской воды – это чушь собачья. В таких масштабах опреснять воду в Крыму невозможно. Для этого нет источников энергии, нет возможности безопасно сбрасывать отходы от опреснения и отсутствуют сети для раздачи этой воды потребителям", – пояснил политик.

Сенченко сравнил затраты, которые в ситуации с водой для Крыма понесла Украина и Россия.

"Затраты Украины на перекрытие подачи воды оккупантам нулевые, а ущерб, который этим действием наша страна наносит государству-агрессору – огромный", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали кадры с пересохшим Северо-Крымским каналом , который до оккупации Крыма был основной артерией поставки пресной воды на полуостров.