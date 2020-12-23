Во время похорон Кернеса запустили салют. Видео
Во время церемонии погребения мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили фейерверк.
Соответствующее видео выложили в местных Telegram-каналах. Похороны проходили на втором городском кладбище на улице Пушкинской.
Судя по кадрам, прозвучало несколько залпов. Люди, присутствовавшие на церемонии, во время салюта оглядывались по сторонам, пытаясь понять, где устроили салют.
По предварительной информации "Суспільного", фейерверк запускали в районе станции метро "Киевская".
Руководитель ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель сообщил изданию, что правоохранители выясняют, кто организовал фейерверк.
Напомним, в среду, 23 декабря, Харьков прощался с мэром Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений коронавирусной болезни спустя три месяца борьбы за жизнь. В связи с траурными мероприятиями в городе перекрыли несколько улиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
борт с телом Кернеса сел в аэропорту Харькова вечером 21 декабря. Его доставили из Берлина.
Последние три месяца Кернес лечился там в клинике "Шарите". Политика отправили в Германию 17 сентября, после того, как он впал в кому из-за коронавируса.
Однако 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова резко ухудшилось – у него полностью отказала вторая почка, и врачам пришлось подключить больного к аппарату гемодиализа.
17 декабря родные и друзья Кернеса сообщили о его смерти.
Напомним, на местных выборах в 2020 году Кернес третий раз подряд был избран городским главой Харькова.