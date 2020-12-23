Во время похорон Кернеса запустили салют. Видео

Во время церемонии погребения мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили фейерверк.

Соответствующее видео выложили в местных Telegram-каналах. Похороны проходили на втором городском кладбище на улице Пушкинской.

Судя по кадрам, прозвучало несколько залпов. Люди, присутствовавшие на церемонии, во время салюта оглядывались по сторонам, пытаясь понять, где устроили салют.

По предварительной информации "Суспільного", фейерверк запускали в районе станции метро "Киевская".

Руководитель ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель сообщил изданию, что правоохранители выясняют, кто организовал фейерверк.

Напомним, в среду, 23 декабря, Харьков прощался с мэром Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений коронавирусной болезни спустя три месяца борьбы за жизнь. В связи с траурными мероприятиями в городе перекрыли несколько улиц.

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