Во Львовской области мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй Мировой войны

В селе Конотопы Червоноградского района Львовской области 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй Мировой войны, который нашел на своем дворе.

Как сообщил "Львовский портал" со ссылкой на департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, инцидент произошел в субботу, 3 апреля.

Отмечается, что мужчина решил разобрать предмет – и он взорвался, в результате чего жителю Львовщины частично ампутировали левую кисть руки. Также пострадавший получил ранение нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра. Он был госпитализирован в львовскую больницу скорой помощи.

Чрезвычайники, которые прибыли на место происшествия, изъяли еще 2 боеприпаса и 21 снаряд, 92 пустые гильзы, четыре полных магазина с патронами, а также шесть пустых. Предварительно сообщается, что все выкопанные из земли предметы являются снарядами времен Второй Мировой.

Напомним, 16 марта в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв возле жилых домов, в результате чего на улице образовалась воронка, повреждения получили автомобили и несколько дворов. Также на месте найдены человеческие останки.

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