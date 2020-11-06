Во Львове задержали "смотрящего" банды "Лоту Гули". Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Во Львове задержали 'смотрящего' банды 'Лоту Гули'. Фото

Во Львове задержали члена международной преступной группировки "Лоту Гули", который занимался вымогательством денег и разрешением конфликтов между криминальными авторитетами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

"Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки так называемого "Лоту Гули" в роли "смотрящего", – отмечено в сообщении.

Задержанный член банды

Мужчина был задержан, и ему избрали меру пресечения. Начато уголовное производство по ч. 2. ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины.

СБУ провела задержание члена банды "Лоту Гули"
СБУ провела задержание "смотрящего от "Лоту Гули"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули.

Также OBOZREVATEL писал, что украинские воры панически боялись азербайджанца и почему убийство Салифова приведет к переделу в Украине.

УкраинаЛьвовСлужба безопасности Украины