Во Львове задержали 'смотрящего' банды 'Лоту Гули'. Фото

Во Львове задержали члена международной преступной группировки "Лоту Гули", который занимался вымогательством денег и разрешением конфликтов между криминальными авторитетами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

"Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки так называемого "Лоту Гули" в роли "смотрящего", – отмечено в сообщении.

Мужчина был задержан, и ему избрали меру пресечения. Начато уголовное производство по ч. 2. ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули.

Также OBOZREVATEL писал, что украинские воры панически боялись азербайджанца и почему убийство Салифова приведет к переделу в Украине.