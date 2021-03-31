Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки

Во Львове полицейские задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства 19-летней студентки Дарьи Косенок с Днепропетровщины. Им оказался 19-летний житель Житомирщины.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook, в случае доказательства вины парню грозит до 15 лет лишения свободы. Также правоохранители обнародовали фото задержанного.

По их словам, на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. По факту преступления было зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве.

Полицейские уточнили, что личность подозреваемого им удалось установить всего за несколько часов. Сейчас решается вопрос о сообщении парню о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения.

Напомним, девушка исчезла 29 марта. Она была студенткой второго курса ЛНУ имени Ивана Франко. 30 марта с заявлением в полицию обратилась ее мать. Тело девушки нашли на съемной квартире на улице Лычаковской.

Известно, что погибшая встречалась с парнем и снимала вместе с ним квартиру, хотя постоянно проживала в общежитии. Сообщалось, что именно он является главным подозреваемым в убийстве.

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