Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки
Во Львове полицейские задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства 19-летней студентки Дарьи Косенок с Днепропетровщины. Им оказался 19-летний житель Житомирщины.
Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook, в случае доказательства вины парню грозит до 15 лет лишения свободы. Также правоохранители обнародовали фото задержанного.
По их словам, на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. По факту преступления было зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве.
Полицейские уточнили, что личность подозреваемого им удалось установить всего за несколько часов. Сейчас решается вопрос о сообщении парню о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения.
Напомним, девушка исчезла 29 марта. Она была студенткой второго курса ЛНУ имени Ивана Франко. 30 марта с заявлением в полицию обратилась ее мать. Тело девушки нашли на съемной квартире на улице Лычаковской.
Известно, что погибшая встречалась с парнем и снимала вместе с ним квартиру, хотя постоянно проживала в общежитии. Сообщалось, что именно он является главным подозреваемым в убийстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 марта в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области пропала семилетняя Маша Борисова. Днем 11 марта ее нашли мертвой в мешке за старым сараем в том же населенном пункте.
Выяснилось, что ребенок был задушен. Кроме того, перед смертью жертву изнасиловали.
Подозреваемым по делу оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и человек пытался совершить суицид.
Задержанному сообщили о подозрении после молекулярно-генетической экспертизы. Его ДНК совпала с образцами ДНК, найденными на полиэтиленовом мешке, в котором обнаружили тело ребенка.