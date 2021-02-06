Во Львове вспыхнул пожар в пятиэтажке: есть погибшая и пострадавшие. Видео

В ночь на субботу, 6 февраля, во Львове сгорела квартира в пятиэтажном доме. В результате одна женщина погибла и трое человек, из которых один ребенок, пострадали.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, пожар возник в квартире на первом этаже. На момент прибытия спасателей все помещение было охвачено огнем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил лестничную клетку дома. Пожарные надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к спасению людей и ликвидации возгорания.

Двух жителей обнаружили без сознания, их на руках вынесли на улицу. Медики зафиксировали признаки отравления продуктами горения.

Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого госпитализировали.

Всего из задымленных помещений пожарные вывели на свежий воздух 8 человек.

В квартире, где возник пожар, нашли тело погибшей женщины. Она оказалась матерью хозяйки квартиры.

Менее чем через час пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода в квартире, повреждены стены подъезда на площади 10 кв.м.

Причины и обстоятельства возгорания выясняют правоохранительные органы.

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