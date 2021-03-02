Во Львове возле школы мужчина пытался похитить первоклассницу из рук матери

София Закревская
София Закревская
Расследования
8,6 т.
Во Львове возле школы мужчина пытался похитить первоклассницу из рук матери

Во Львове во вторник, 2 марта, возле школы №82 на улице Шафарика неизвестный мужчина хотел похитить 6-летнюю девочку и попытался вырвать ребенка из рук матери. После неудачного нападения злоумышленник скрылся.

Инцидент произошел около 9:00 недалеко от входа на территорию учебного заведения. Львовянка сразу сообщила о происшествии в полицию, пишет "ZAXID.NET".

Информацию об этом случае подтвердили в администрации школы. Там добавили, что раньше такого не случалось, а в школе есть охрана.

"Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Ранее мы этого человека здесь не видели, возможно, он какой-то неадекватный", – сказал завуч школы №82 Тарас Качур.

На месте происшествия работали следователи, они опрашивали очевидцев. Сейчас мужчину еще не нашли, правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают личность нападавшего. Как сообщили в полиции, при попытке похищения ему удалось взять первоклассницу на руки.

В школе призвали родителей не отпускать детей одних и приводить и забирать их с учебы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нигерии (Западная Африка) в городе Джангебе в пятницу, 26 февраля, вооруженные мужчины похитили 317 школьниц из общежития женской средней школы.

УкраинаЛьвовпохищениеШколаребенок