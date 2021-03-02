Во Львове возле школы мужчина пытался похитить первоклассницу из рук матери

Во Львове во вторник, 2 марта, возле школы №82 на улице Шафарика неизвестный мужчина хотел похитить 6-летнюю девочку и попытался вырвать ребенка из рук матери. После неудачного нападения злоумышленник скрылся.

Инцидент произошел около 9:00 недалеко от входа на территорию учебного заведения. Львовянка сразу сообщила о происшествии в полицию, пишет "ZAXID.NET".

Информацию об этом случае подтвердили в администрации школы. Там добавили, что раньше такого не случалось, а в школе есть охрана.

"Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Ранее мы этого человека здесь не видели, возможно, он какой-то неадекватный", – сказал завуч школы №82 Тарас Качур.

На месте происшествия работали следователи, они опрашивали очевидцев. Сейчас мужчину еще не нашли, правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают личность нападавшего. Как сообщили в полиции, при попытке похищения ему удалось взять первоклассницу на руки.

В школе призвали родителей не отпускать детей одних и приводить и забирать их с учебы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нигерии (Западная Африка) в городе Джангебе в пятницу, 26 февраля, вооруженные мужчины похитили 317 школьниц из общежития женской средней школы.