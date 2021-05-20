Во Львове водитель маршрутки подрался с коллегой и отобрал у него ключи из-за пассажиров

Во Львове 20 мая водитель маршрутки №184А устроил драку со своим коллегой, отобрал его ключи от транспортного средства и уехал. Причиной называют то, что мужчины не поделили пассажиров.

Как сообщил Игорь Зинкевич на странице в Facebook, один из мужчин подрезал маршрутку с пассажирами своего оппонента, из-за чего последний был вынужден остановиться. Далее мужчина забежал в салон общественного транспорта, ударил в лицо водителя-коллегу и забрал его ключи.

Инцидент произошел около 8 утра на ул. Гетмана Мазепы. Как пишет ZAXID.NET, пострадавший вызвал на место правоохранителей.

Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала, что экипаж поехал за водителем маршрутки, который забрал ключи. После этого они вместе с ним вернулись на место инцидента и доставили обоих водителей в Шевченковский отдел полиции. Уже там, в отделении, пострадавший передумал писать заявление.

Пригородный маршрут №184 сообщением с. Рудное – ул. Щурата обслуживает перевозчик "Успех БМ". Директор управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий сообщил, что уже разговаривал с руководством компании, оно выясняет обстоятельства.

"На маршруте задействовано 14 автобусов, которые курсируют по достаточно плотным графиком, очевидно, они попали в пробку и сместился график движения. Перевозчик отстранил обоих водителей от работы на время выяснения обстоятельств. Их привлекут к дисциплинарной ответственности – выговор или увольнение", – пояснил Рудницкий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля вблизи поселка Прогресс на Черниговщине мужчина, который был за рулем Mercedes, устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутного такси. Последний, по словам пассажиров, отмахивался от нападавшего монтировкой и получил ранение ноги.