Во Львове во время марафона умер 23-летний парень

В воскресенье, 27 июня, во Львове во время преодоления дистанции на полумарафоне умер 23-летний парень. Он не добежал до финиша лишь 200 метров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый. Медики констатировали смерть участника марафона около 11:20.

"Большая беда на полумарафоне", – написал он.

Городской глава Львова выразил свои соболезнования семье и близким погибшего.

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В комментариях под постом Садового пользователи высказали свои мнения о том, что лучше было не проводить забег из-за сильной жары в городе. Отметим, что по данным Укргидрометцентра, температура воздуха во Львове сегодня достигает +26 градусов.

Организаторы марафона присоединились к благотворительной инициативе, чтобы собрать средства на лечение маленькой львовянки Виктории Полюги, у которой выявили редкое генетическое заболевание СМА (спинальная мышечная атрофия). Деньги – 65 млн грн – необходимо собрать до 1 сентября, чтобы ребенок успел получить необходимый укол до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Ганьсу во время стокилометрового марафона в горах погибли 21 человек. Один из них считался пропавшим без вести, но его тело нашли утром 23 мая.