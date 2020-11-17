Во Львове ветераны АТО обвинили пьяных копов в нападении. Фото
Трое парней спортивного вида напали со спины на ветеранов
Когда злоумышленников задержали, они не скрывали, что нетрезвые
Расследованием дела занялось ГБР
Во Львове трое нетрезвых сотрудников полиции напали на двух ветеранов АТО и избили их.
Об этом сообщил в Facebook один из пострадавших Андрей Мочурад. Инцидент произошел в центре города 16 ноября около полуночи.
По словам Мочурада, на него и его побратима Виктора Бараника со спины напали безо всякого повода трое молодых людей спортивного телосложения.
В результате ветераны получили телесные повреждения средней тяжести – сломанный нос, зубы, многочисленные ушибы.
Нападавшие попытались скрыться, но их задержали.
Оказалось, что злоумышленниками оказались иногородние сотрудники полиции, которые не находились при исполнении служебных обязанностей. В Львове они проходили обучение.
Мочурад отметил, что задержанные правоохранители были нетрезвые. Причем они это сами не скрывали и хвастались, что их все равно "отмажут".
"Почему-то, несмотря на наши неоднократные требования, у нападающих не взяли кровь на анализ содержания алкоголя или наркотиков", – сообщил ветеран.
Он добавил, что во время инцидента на площади Рынок было с десяток экипажей патрульной полиции, но они вместо того, чтобы следить за правопорядком, "воевали" с рестораторами и туристами.
По информации Радио Свобода, пострадавшие написали заявление, а расследованием дела занялось Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.
Заместитель начальника второго следственного отдела Территориального управления ГБР во Львове Максим Смильський сообщил, что лица, которые могут быть причастны к правонарушению, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы.
По его словам, проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения.
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