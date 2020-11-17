Во Львове ветераны АТО обвинили пьяных копов в нападении. Фото

Во Львове трое нетрезвых сотрудников полиции напали на двух ветеранов АТО и избили их.

Об этом сообщил в Facebook один из пострадавших Андрей Мочурад. Инцидент произошел в центре города 16 ноября около полуночи.

По словам Мочурада, на него и его побратима Виктора Бараника со спины напали безо всякого повода трое молодых людей спортивного телосложения.

В результате ветераны получили телесные повреждения средней тяжести – сломанный нос, зубы, многочисленные ушибы.

Нападавшие попытались скрыться, но их задержали.

Оказалось, что злоумышленниками оказались иногородние сотрудники полиции, которые не находились при исполнении служебных обязанностей. В Львове они проходили обучение.

Мочурад отметил, что задержанные правоохранители были нетрезвые. Причем они это сами не скрывали и хвастались, что их все равно "отмажут".

"Почему-то, несмотря на наши неоднократные требования, у нападающих не взяли кровь на анализ содержания алкоголя или наркотиков", – сообщил ветеран.

Он добавил, что во время инцидента на площади Рынок было с десяток экипажей патрульной полиции, но они вместо того, чтобы следить за правопорядком, "воевали" с рестораторами и туристами.

По информации Радио Свобода, пострадавшие написали заявление, а расследованием дела занялось Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.

Заместитель начальника второго следственного отдела Территориального управления ГБР во Львове Максим Смильський сообщил, что лица, которые могут быть причастны к правонарушению, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы.

По его словам, проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения.

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