Во Львове в больнице скончался ветеран АТО из 'Айдара'. Фото

4 апреля во Львове в госпитале умер старший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Тимур Манджосов (позывной "Балу").

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба батальона. Отмечается, что украинский воин защищал свою страну с первых дней, участвовал не в одной ротации на востоке Украины, побывал во многих боях и операциях.

"Он пришел на фронт добровольцем в батальон "Айдар" еще в далеком 2014 году защищать Луганщину. Тогда семья поддержала бойца в его выборе", – говорится в сообщении.

У умершего остались сын и маленькая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины.