Во Львове таможенники арестовали 125 кг героина

Во Львове Галицкая таможня арестовала 125 кг тяжелого наркотика героин. Это случилось в ночь на 21 апреля.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, дельцы надеялись, что их тайник не рассекретят. Судя по фото, они спрятали огромную партию запрещенного вещества возле топливного бака автомобиля.

Груз злоумышленников таможенники обнаружили, когда транспортное средство стояло над смотровой ямой.

Напомним, в начале августа в Морском торговом порту "Южный" Одесской области правоохранители обнаружили рекордную партию кокаина весом 56,4 кг. Его стоимость на "черном рынке" составляла более 200 млн гривен. Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора.

А в начале марта в ходе полицейской спецоперации правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в Криворожскую исправительную колонию. На ее территории действовала преступная группа, которой руководил "смотрящий" за учреждением. Он организовал передачу "метадона" через 27-летнего курьера. Подозреваемому "авторитету" может угрожать еще до 15 годов тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесская областная прокуратура "потеряла" 40 кг кокаина, изъятого в конце августа 2020 году у контрабандистов из Израиля. Так, в октябре она сообщала, что изъято около 120 кг кокаина на сумму около $40 млн. Однако 1 апреля в ведомстве отметили, что направили в суд обвинительный акт по контрабанде лишь 80 кг кокаина стоимостью $30 млн.