Во Львове таможенник на внедорожнике сбил велопатрульного, пытаясь сбежать

Во Львове сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Львовской таможни, который наехал на ногу полицейского, пытаясь сбежать от него.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Инцидент случился еще 2 сентября.

Таможенник ехал за рулем автомобиля Range Rover и нарушил правила дорожного движения. Полицейские на велосипедах попытались заблокировать и остановить транспортное средство.

Чиновник проигнорировал их требования и умышленно вывернул руль вправо, повредив велосипед одного из патрульных и наехав на его ногу.

Правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области водитель Mercedes-Benz сбил 33-летнего велосипедиста, который погиб на месте происшествия. Виновник аварии, которым якобы оказался пьяный сын бывшего сотрудника полиции, пытался скрыться с места ДТП с телом сбитого мужчины в багажнике.