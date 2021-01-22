Во Львове суд признал виновной студентку, которую сбила маршрутка

Галицкий районный суд Львова признал виновницей ДТП студентку, которую сбила маршрутка. Авария произошла, когда девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на постановление суда. Девушку обязали заплатить 340 грн штрафа и 454 грн судебного сбора.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года. Елизавета Абиякина перебегала улицу Дорошенко не по пешеходному переходу и ее сбило маршрутное такси "Эталон". Девушка получила телесные повреждения, однако не уточняется, какие именно.

На судебное заседание она не явилась. При этом постановление суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни подозревают в наезде на полицейского при попытке скрыться.

Ранее во Львовской области водитель Tesla S сбил двух пешеходов 17 и 25 лет. В результате аварии младший парень погиб на месте, а старшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.