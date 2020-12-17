Во Львове сожгли машину детектива НАБУ. Фото и видео
Во Львове в ночь на 17 декабря подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ведомство не исключило, что преступление может быть связано с профессиональной деятельностью сотрудника. Фото и видео инцидента опубликовали на Telegram-канале НАБУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
В пресс-службе добавили, что Skoda Octavia 2012 года выпуска серьезно повреждена.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 347 УК. В Бюро обратились к украинцам, попросив свидетелей сообщить полиции об известной информации.
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