Во Львове сожгли машину детектива НАБУ. Фото и видео

Во Львове в ночь на 17 декабря подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ведомство не исключило, что преступление может быть связано с профессиональной деятельностью сотрудника. Фото и видео инцидента опубликовали на Telegram-канале НАБУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В пресс-службе добавили, что Skoda Octavia 2012 года выпуска серьезно повреждена.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 347 УК. В Бюро обратились к украинцам, попросив свидетелей сообщить полиции об известной информации.

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