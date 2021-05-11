Во Львове ребенок выпал из окна и разбился, пока пьяная мать спала: женщину задержали

Во Львове задержали 38-летнюю мать двухлетней девочки, умершей в результате падения с окна восьмого этажа.

Как установили правоохранители, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, так как мать погибшей спала в нетрезвом состоянии. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области на официальном сайте.

Трагедия произошла утром 10 мая на улице Шевченко. Девочка выпала из окна квартиры, в которой проживала вместе с матерью. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Полицейские установили, что девочка находилась в квартире без присмотра.

Женщине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Ее задержали, а далее должны избрать меру пресечения.

Если вину подозреваемой докажут в суде, ей грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, по информации СМИ, после того, как ребенок выпал из окна, мать вышла из дома и шла в неизвестном направлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В детском саду Запорожья из окна второго этажа выпал ребенок. 4-летний мальчик Тимур попал в больницу с черепно-мозговой травмой, на реабилитацию после которой нужно минимум полгода.