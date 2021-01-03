Во Львове раскопали могилу известного агента НКВД, в России заявили об "устрашающих тенденциях"

Во Львове на Холме славы возле могилы советского агента НКВД Николая Кузнецова обнаружили подкоп.

Об этом сообщило издание Zaxid.net. Разрытую землю увидел 31 декабря прохожий.

Он сообщил об этом правоохранителям. Подкоп находился в клумбе за памятником на могиле Кузнецова. Вырытую яму прикрыли доской.

Издание отметило, что возможно целью злоумышленников была попытка похитить тело агента НКВД или подорвать всю могилу.

Инцидент стал поводом для официальных представителей РФ обвинить Украину в неуважении к "героям". Так постпред РФ в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter об "устрашающих тенденциях в определенных слоях украинского общества" и упрекнул западных партнеров в "невероятной терпимости к подобным фактам".

Напомним, Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибший 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году. В 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.

Родственники Кузнецова из России заявляли о желании перезахоронить агента в Екатеринбурге. Но 7 февраля 2020 исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков Кузнецова в Россию. Могилу неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 неизвестные похитили из нее бронзовый барельеф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области к похороненной 14 лет назад женщине подзахоронили мать бывшего заместителя председателя облсовета. Такую двойную могилу сделали на городском кладбище в Крюковском районе.