Во Львове пропавшую студентку нашли убитой в съемной квартире. Фото девушки

Во Львове нашли мертвой пропавшую без вести 19-летнюю студентку Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарью Косенок. Девушка родом из Каменского Днепропетровской области училась на втором курсе.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, во вторник, 30 марта, в полицию обратилась мать девушки с просьбой найти ее дочь. Тело студентки с множественными ранениями обнаружили в съемной квартире на улице Лычаковской.

Сообщение об этом поступило в полицию около 20:30 от хозяйки квартиры. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти девушки, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Проводится досудебное расследование.

Дарью разыскивала не только полиция, но и волонтеры. Соответствующий пост был опубликован в Facebook-группе "Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація". Из него стало известно, что в понедельник, 29 марта, девушка вышла из общежития и больше не возвращалась.

По информации издания "ZAXID.NET", связь с Дарьей пропала в 16:00 29 марта. Сообщается, что девушка встречалась с парнем и снимала вместе с ним квартиру, хотя постоянно проживала в общежитии. В СМИ пишут, что именно он является главным подозреваемым в убийстве и его якобы объявили в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе села Старые Кодаки Днепропетровской области во вторник, 30 марта, сгорел автомобиль. Внутри Toyota Higlander обнаружили останки человека.