Во Львове произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие. Фото и видео

Во Львове утром 18 декабря произошел взрыв в жилом доме. В результате два человека пострадали, десять были эвакуированы.

Чрезвычайное происшествие произошло примерно в 11:40 на третьем этаже трехэтажки по улице Ковалевского, 3, сообщает пресс-служба ГСЧС в области. Источники OBOZREVATEL отмечают, что причиной мог стать бытовой газ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что взрыв был без последующего горения. На опубликованных кадрах видно, что в результате ЧП часть здания сильно разрушилась.

К месту происшествия немедленно выехали ипожежно-спасательные подразделения и оперативная группа г. Львова. Спасатели помогли жителям эвакуироваться из разрушенного дома.

Источники OBOZREVATEL говорят: предварительно, на Ковалевского, 3 во Львов произошел взрыв бытового газа. Два человека были доставлены в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винниках под Львовом случилось ЧП с кислородом в областном военном госпитале, предварительно, – взрыв во время заправки.