Во Львове полицейских поймали на фальсификации уголовных дел и сбыте наркотиков. Фото

Во Львове действующих и бывших сотрудников полиции поймали на незаконном хранении, перевозке, сбыте наркотических средств и психотропных веществ, служебном подлоге, получении неправомерной выгоды и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с сотрудниками подразделения и совместно с бывшим правоохранителем наладили незаконный механизм, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме этого, для улучшения своих показателей работы полицейские фальсифицировали уголовные производства и искусственно создавали доказательства обвинения для привлечения заведомо невинных к уголовной ответственности.

В частности, они подкупали потенциальных фигурантов, предоставляя им наркотические средства за признание ими вины в якобы совершении уголовных преступлений.

Уже было сообщено о подозрении четырем стражам порядка, один из которых бывший, двое объявлены в розыск. По месту работы и проживания полицейских проведены обыски. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Оболонском районе Киева патрульные полицейские жестко задержали подростков. Одного из них они уложили на землю, скрутили, а потом еще надавали подзатыльников. После этого парня усадили в патрульную полицейскую машину, но до участка не довезли, высадили на улице неподалеку.