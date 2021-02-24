Во Львове поймали водителя с уровнем алкоголя в 22 раза выше нормы. Видео
Во Львове патрульные полицейские остановили пьяного 34-летнего водителя, уровень алкоголя в крови которого превышал норму почти в 22 раза.
Соответствующее видео, снятое копами на месте инцидента, обнародовали во вторник, 23 февраля, на YouTube-канале Патрульной полиции Львовской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что тест мужчины на драггере показал 4,35 промиле. Пресс-служба правоохранителей отметила: украинец едва мог держаться на ногах. Так, на видео видно, как водитель шатается при ходьбе и активно жестикулирует.
"Водитель, выйдя из автомобиля, не мог стоять на ногах. Он получил свой протокол, а дальше решение за судом", – сказано в подписи к ролику.
Добавим: пьяного водителя за рулем Mercedes-Benz ML остановили в историческом центре Львова – на улице Гнатюка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народные депутаты Украины 16 февраля поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта №2695, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.
Ранее в МВД прогнозировали, что смертность на дорогах снизится на 10-15% после того, как заработает закон.
В "Слуге народа" считают, что наказание для пьяных водителей в Украине нужно ужесточить так, чтобы "человек в принципе не хотел садиться за руль пьяным".
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что водитель-"рекордсмен" попадался копам пьяным за рулем девять раз за 2020 год.