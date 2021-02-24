Во Львове поймали водителя с уровнем алкоголя в 22 раза выше нормы. Видео

Во Львове патрульные полицейские остановили пьяного 34-летнего водителя, уровень алкоголя в крови которого превышал норму почти в 22 раза.

Соответствующее видео, снятое копами на месте инцидента, обнародовали во вторник, 23 февраля, на YouTube-канале Патрульной полиции Львовской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что тест мужчины на драггере показал 4,35 промиле. Пресс-служба правоохранителей отметила: украинец едва мог держаться на ногах. Так, на видео видно, как водитель шатается при ходьбе и активно жестикулирует.

"Водитель, выйдя из автомобиля, не мог стоять на ногах. Он получил свой протокол, а дальше решение за судом", – сказано в подписи к ролику.

Добавим: пьяного водителя за рулем Mercedes-Benz ML остановили в историческом центре Львова – на улице Гнатюка.

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