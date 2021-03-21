Во Львове поймали мужчину, убившего женщину кочергой

В одном из сел Львовской области мужчина до смерти избил женщину кочергой. Подозреваемого задержали во Львове.

Преступление было совершено 19 марта, а поймать 31-летнего мужчину удалось в тот же день, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Львовщины.

Отмечается, что около 12:30 сожитель во время конфликта жестоко избил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Сам он скрылся, а о происшествии заявил сосед.

Оперативникам удалось разыскать злоумышленника во Львове, его задержали около 20:00.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сарнах Ривненской области 17-летний парень топором убил почтальона ради ее сумки с деньгами. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.