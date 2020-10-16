Во Львове погибла 18-летняя девушка, мать и сестру нашли без сознания: в трагедии обвинили пар

Во Львове умерла при странных обстоятельствах 18-летняя девушка: газовщики назвали причиной трагедии пар в ванной.

Об этом рассказали в сюжете Надзвичайних новин. По словам жителей дома, сначала они услышали громкие крики с просьбами о помощи на первом этаже.

Когда люди подбежали к квартире, откуда они доносились, то увидели в подъезде 40-летнюю соседку и ее 16-летнюю дочь, которые были без сознания. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже в ванной обнаружили тело 18-летней девушки – старшей дочери хозяйки квартиры.

По словам жильцов, в случившемся виновата халатность коммунальных служб. В доме несколько десятков лет не проверяли и не чистили вентиляционные каналы, поэтому девушка могла просто угореть.

В то же время, в газовой службе заявили, что причиной трагедии мог стать пар в ванной. Его якобы было слишком много, поэтому заблокировалась вытяжка.

Во Львове умерла 18-летняя девушка Скриншот

Кроме того, коммунальщики отметили, что после недавнего ремонта в квартире были нарушены нормы установки газовых приборов, а газовый котел вообще установили незаконно.

Настоящую причину трагедии установят полицейские и газовики.

Как писал OBOZREVATEL, на Черкасщине от отравления угарным газом погиб 6-летний мальчик. Трагедия случилась в городе Христиновка.