Во Львове подросток забил до смерти бездомную в "заброшке"

Во Львове 25 февраля сообщили о подозрении 15-летнему парню, который до смерти избил бездомную.

Расправу злоумышленник устроил в одном из заброшенных зданий по улице Бойковской. Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции области.

Тело женщины без определенного места жительства обнаружили утром 19 февраля. Само убийство произошло в ночь с 13 на 14 февраля, около 00:30.

Правоохранители установили личность погибшей – это 44-летняя жительница Львова, которая последнее время проживала в этом же заброшенном здании.

Смерть жертвы наступила в результате травм голову, пришла к выводу экспертиза.

Оперативники установили, что к совершению преступления причастен несовершеннолетний львовянин. Он, находясь в заброшенном здании посреди ночи, нанес потерпевшей множественные удары по всему телу. Сперва – руками и ногами, потом – деревянной ножкой от стула. От полученных телесных повреждений бездомная вскоре умерла.

Подростка подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет, если вину несовершеннолетнего доведут в суде.

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