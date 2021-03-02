Во Львове подросток на скорости катался по городу: в сети нашли имя мажора. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Несовершеннолетний за рулем

В сети появилось видео, снятое во Львове, где на за рулем дорогого авто на высокой скорости едет подросток, нарушая Правила дорожного движения.

В частности, он не только превысил скоростной режим, но и проехал на запрещающий знак светофора. Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте, подписанном как roman_balyash (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

В сети заявили, что парень, снятый на камеру, якобы является сыном банкира и экс-регионала Олега Баляша Романом.

Друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".

Подросток, который мчал по Львову на авто
Страница в TikTok, где появилось видео

"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии", – написал Twitter-блогер с ником "свято грибів і форелів". Этот же пользователь опубликовал фотографии Романа.

Олег Баляш вместе с сыном
Детское фото Романа за рулем автомобиля

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Рано утром в понедельник, 1 марта, на Львовщине в аварию попал народный депутат Александр Дубинский.

  • Позже появились фотографии с места ДТП, участником которого стал бывший член фракции "Слуга народа". Отметим, Дубинский якобы потерял управление и на встречной полосе врезался в автомобиль.

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