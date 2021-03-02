Во Львове подросток на скорости катался по городу: в сети нашли имя мажора. Видео

В сети появилось видео, снятое во Львове, где на за рулем дорогого авто на высокой скорости едет подросток, нарушая Правила дорожного движения.

В частности, он не только превысил скоростной режим, но и проехал на запрещающий знак светофора. Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте, подписанном как roman_balyash (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

В сети заявили, что парень, снятый на камеру, якобы является сыном банкира и экс-регионала Олега Баляша Романом.

Друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".

"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии", – написал Twitter-блогер с ником "свято грибів і форелів". Этот же пользователь опубликовал фотографии Романа.

Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N — свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021

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