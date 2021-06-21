Во Львове в затопленной после ливня многоэтажке от удара током погиб подросток

Во Львове в жилом комплексе "Парус Сити" 16-летнего парня убило током. Юноша спустился в подвал дома, который был подтоплен после проливных дождей.

Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра информации по вопросам гражданской защиты в Telegram. Трагический инцидент произошел еще в субботу, 19 июня.

Ведомство проинформировало, что в подвале находился незаземленный провод под высоким электрическим напряжением. Житель многоквартирного дома 2005 года рождения в вечернее время зачем-то спустился в подсобное помещение и получил сильный удар током.

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От полученных ожогов подросток скончался еще до прибытия кареты скорой помощи. Полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства случившейся трагедии. Подробности пока не разглашаются в рамках ведения следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в Харькове 13-летнюю школьницу ударило током на железнодорожном мосту. После этого девочка сорвалась с конструкции и разбилась насмерть.