Во Львове вычислили студентов, обливших памятник Бандере "кровью": их захотел защитить Кива

Правоохранители нашли злоумышленников, которые 5 февраля облили красной краской памятник Степану Бандере во Львове, – это двое студентов 19 и 24 лет.

Парни задержаны, им объявлено о подозрении. Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции во Львовской области. Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива при этом назвал вандалов "героями" и начал искать их контакты, чтобы заступиться за них. После этого во Львове пообещали "теплый прием" политику.

Как рассказали копы, задержанные являются студентами одного из львовских учреждений высшего образования. Оба подозреваемых родом из Хмельницкой области.

По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода.

В доме студентов во время обысков 11 февраля полиция нашла доказательства причастности к преступлению.

Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК. Студентам грозит лишение свободы до семи лет, если их вину докажет суд.

Напомним, на улице Митрополита Ангеловича во Львове около полуночи 5 февраля неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник проводнику ОУН Бандере. Мэр Львова Андрей Садовый пообещал очистить памятник, а вандалов "найти и научить, как правильно использовать краску".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше наказали водителя-украинца, который разместил большую надпись "Бандера" на лобовом стекле своего грузовика.