Киевлянину, появившемуся во Львове в шапке-ушанке с символикой СССР, грозит 5 лет тюрьмы
Во Львове начали уголовное производство против киевлянина, который появился в кафе в шапке-ушанке с изображением эмблемы Советского Союза – серпом и молотом.
На 19-летнего жителя столицы завили в полицию около 16:30 28 декабря. Парень посетил заведение общественного питания на улице Валовой, в историческом центре Львова. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области.
Копы выехали на вызов, установили личность злоумышленника и изъяли его головной убор. Пресс-служба правоохранителей показала фотографию шапки:
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.
Максимальное наказание, которое грозит 19-летнему украинцу, – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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