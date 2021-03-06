Во Львове на рынке трактор сбил насмерть пожилую женщину

В пятницу, 5 марта, около 14:30 во Львове на территории оптового рынка "Шувар" водитель трактора сбил 84-летнюю женщину. В результате от полученных травм она скончалась в больнице.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, на пенсионерку наехал 55-летний житель села Подсадки. Об этом пишет издание ZAXID.NET

Так, женщина получила множество телесных повреждений: закрытый перелом костей таза слева, верхней трети левого бедра со смещением и рваные раны левой голени.

После этого пострадавшую госпитализировали в больницу, где она умерла.

Напомним, в Польше 6 марта близи города Кошице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 40 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.

Также 6 марта в Киеве в Оболонском районе на Гостомельском шоссе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись две машины марки Renault и Chevrolet.

На трассе М-18 Харьков-Симферополь вблизи поселка Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в районе КП "Дачное" в пятницу, 5 марта, произошло ДТП с участием полицейской машины. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.