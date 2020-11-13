Во Львове мужчина выпал из автобуса и погиб
Трагедия произошла 12 ноября вечером
Погибшего пассажира обнаружили на перекрестке ул. Чигиринской и Гринченко
Виновника ДТП пока не установили
Во Львове из автобуса во время движения выпал на тротуар и погиб пассажир.
Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook. Водитель с места происшествия скрылся.
В обнародованной информации говорится, что "из неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир, житель с. Зашков Жовковского района 1951 года".
От полученных в результате падения травм мужчина погиб на месте.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве на Окружной дороге 13 ноября произошло смертельная ДТП. Такси въехало в остановку общественного транспорта. Предварительно, водитель уснул за рулем.