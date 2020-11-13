Во Львове мужчина выпал из автобуса и погиб

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
6,9 т.

  • Трагедия произошла 12 ноября вечером

  • Погибшего пассажира обнаружили на перекрестке ул. Чигиринской и Гринченко

  • Виновника ДТП пока не установили

Во Львове выпал из автобуса и погиб человек

Во Львове из автобуса во время движения выпал на тротуар и погиб пассажир.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook. Водитель с места происшествия скрылся.

В обнародованной информации говорится, что "из неустановленного автобуса под управлением неустановленного водителя при открытии дверей выпал на тротуар пассажир, житель с. Зашков Жовковского района 1951 года".

От полученных в результате падения травм мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла во Львове на перекрестке улиц Гринченко и Чигиринской
Во Львове в ДТП погиб житель с. Зашков

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве на Окружной дороге 13 ноября произошло смертельная ДТП. Такси въехало в остановку общественного транспорта. Предварительно, водитель уснул за рулем.

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