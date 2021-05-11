Во Львове мужчина убил знакомого и пытался сжечь. Фото 18+

Во Львове 62-летний местный житель во время застолья забил до смерти своего знакомого ножом и молотком, а затем пытался поджечь его, чтобы уничтожить тело.

Мертвым мужчину в квартире на улице Драгоманова обнаружила сожительница. Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что о жуткой находке в доме 63-летняя жительница Львова заявила вечером 10 мая. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, эксперты криминалистической лаборатории, а также сотрудники других служб Львовского городского управления полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что 58-летний мужчина скончался в результате многочисленных травм, в частности, в области головы и живота. Кроме того, на теле погибшего были обнаружены термические ожоги.

К раскрытию преступления были задействованы также оперативники криминальной полиции и следователи специализированного отдела полиции Львовщины. В итоге было установлено, что к совершению убийства причастен знакомый погибшего, который в тот день находился у него в гостях. Сжечь тело покойного после преступления ему не удалось и он скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали его и орудия убийства – молоток и нож, которые беглец выбросил в мусорник в 500 метрах от квартиры. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 7-15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 67-летний мужчина еще осенью прошлого года во время конфликта избил свою гостью и нанес ей смертельные раны. Затем расчленил тело, частями вынес его в сумке и выбросил на территории парка "Снопковский".