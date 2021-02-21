Во Львове мужчина спрятался в снегу от полицейских. Фото

Во Львове 21 февраля один из подозреваемых в воровстве пытался скрыться от полицейских, закопав себя в снегу.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Львовской области в Facebook. Правоохранителям в итоге удалось задержать обоих (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Патрульные выехали на вызов около 7 утра, когда им сообщили, что двое неизвестных присели возле автомобиля Mazda. Увидев полицейских, злоумышленники начали убегать. 37-летнего мужчина задержали почти сразу, а второго через 10 минут – 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом.

Во время осмотра у второго обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

Отмечается, что злоумышленники также успели снять с автомобиля значок и деталь, ориентировочная стоимость которой составляет 40-50 тысяч гривен. По предварительным данным, задержанные причастны к еще нескольким эпизодам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе россиянин попытался незаконно пересечь границу в Харьковской области, чтобы попасть на Рождество к своим родственникам в Украине. Когда к мужчине выдвинулись пограничники, он спрятался от них в сугробе.