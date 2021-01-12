Во Львове мужчина избил до смерти жену на глазах у троих детей

Житель Львова во время ссоры избил до смерти свою жену прямо на глазах у малолетних детей. О содеянном он сам сообщил правоохранителям.

Кровавое преступление случилось утром 12 января, сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области. Подозреваемый уже задержан, он может сесть за решетку на 15 лет.

По предварительным данным, 31-летний мужчина нанес своей 30-летней жене не совместимые с жизнью телесные повреждения при бытовом конфликте. Женщина скончалась до приезда медиков.

Известно, что во время ссоры взрослых в квартире находились шестимесячный младенец и двое детей 2 и 5 лет.

На месте преступления работали следственно-оперативная группа и другие сотрудники территориального подразделения полиции, эксперты-криминалисты, а также следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления полиции Львовщины.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Суд же должен избрать меру пресечения подозреваемому, который пока находится под временной стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL: