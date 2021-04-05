Садятся пьяными за руль и убивают детей: самые резонансные ДТП марта в Украине

Только за первые два месяца 2021 года в Украине зафиксировано более 29,5 тысячи ДТП. Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

OBOZREVATEL рассказывает о самых резонансных авариях, которые произошли в марте, и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. (Фото и видео 18+).

В ночь на понедельник, 15 марта, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Skoda.

В полиции Киева установили, что водитель внедорожника, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и на огромной скорости столкнулся со Skoda, которая остановилось на перекрестке на красный сигнал светофора.

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло. Водитель и пассажирка Skoda получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.

Согласно результатам медосвидетельствования, уровень алкоголя в крови водителя Toyota превысил допустимую норму более чем в десять раз – 2,05 промилле.

Позднее в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника якобы находился бывший сотрудник полиции охраны.

В Хмельницкой области 18 марта на трассе Стрый-Знаменка между селами Поляны и Копачовка столкнулись военный КамАЗ и легковой автомобиль Audi.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что человек, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

Сначала сообщалось, что на месте происшествия погибли три человека, которые находились в Audi. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Хмельницкой области, эта информация оказалась недостоверной.

"После того, как автомобили были потушены и обследованы экспертами, выяснилось, что жертвами аварии стали два человека. Их личности были установлены", – рассказали нам в полиции.

39-летний водитель и пассажир КамАЗа не пострадали. Расследованием обстоятельств и причин ДТП занялось Государственное бюро расследований.

Во Львове 21 марта произошла страшная авария, в результате которой погиб ребенок. Событие произошло вечером, около 21:50, неподалеку от авторынка на улице Зеленой.

Предварительно было установлено, что из-под колес автомобиля ГСЧС Mitsubishi L200 вырвалась крышка канализационного люка и влетела в авто Acura MDX, которое ехало позади. В машине находились отец с сыном. Крышка люка пробила лобовое стекло транспортного средства и убила ребенка, который сидел на переднем сидении.

В соцсетях возникли споры, почему ребенок младше 12 лет находился на переднем сидении. Однако правоохранители отмечают, что если рост мальчика был более 145 см, то он уже имел право сидеть впереди.

Позже выяснилось, что накануне гибели ребенка тут произошло два ДТП из-за этого же люка. Первое случилось в субботу в 15:00, на место выезжала полиция и все зафиксировала. Второе – ночью, когда повреждения получил автомобиль.

Водитель позвонил на горячую линию города и сообщил о том, что на этой дороге находится аварийный люк. Но никто из коммунальных служб на место так и не выехал. По словам мэра Андрея Садового, Львовский водоканал знал об этом и даже выставлял ограждения, которые кто-то из водителей снес.

В Николаевской области у Первомайска 22 марта на 134-м км автодороги Р-75 "Тимкове – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Предварительно установлено, что столкнулись Opel Astra, за рулем которого находился 16-летний парень и Opel Zafira под управлением военного.

В результате аварии погибли водитель первой легковушки и его пассажир-ровесник. А 40-летний водитель Opel Zafira и 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения. Двух пострадавших спасатели с помощью специального оборудования деблокировали из авто и передали медикам.

В селе Росоша Липовецкого района Винницкой области 30 марта 20-летний водитель автомобиля Skoda сбил насмерть двух мальчиков, которые катались на велосипеде.

В полиции сообщили, что дети 2013 и 2014 годов рождения погибли на месте.

"Предварительно, водитель ни избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км/ч), не учел дорожную обстановку и совершил наезд на двух детей, которые двигались во встречном направлении на велосипеде. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся", – сообщили в полиции.

Драгер показал, что уровень алкоголя в крови водителя составил 1,76 промилле.

Местные жители опасаются, что злоумышленник получит недостаточно большой тюремный срок или же и вовсе умудрится досрочно выйти на свободу. Однако знакомые водителя защищают его, называют "чудесным человеком", а трагедию – "злой шуткой".

В Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 000 грн штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.