Садятся пьяными за руль и убивают детей: самые резонансные ДТП марта в Украине

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Расследования
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«Война на дорогах» не останавливается

Только за первые два месяца 2021 года в Украине зафиксировано более 29,5 тысячи ДТП. Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

OBOZREVATEL рассказывает о самых резонансных авариях, которые произошли в марте, и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. (Фото и видео 18+).

Пьяный экс-правоохранитель убил двоих людей

В ночь на понедельник, 15 марта, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Skoda.

Момент ДТП.

В полиции Киева установили, что водитель внедорожника, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и на огромной скорости столкнулся со Skoda, которая остановилось на перекрестке на красный сигнал светофора.

Водитель внедорожника был пьян.
Есть информация, что за рулем находился экс-правоохранитель.

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло. Водитель и пассажирка Skoda получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.

Искореженный автомобиль Skoda.

Согласно результатам медосвидетельствования, уровень алкоголя в крови водителя Toyota превысил допустимую норму более чем в десять раз – 2,05 промилле.

Полиция на месте аварии.

Позднее в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника якобы находился бывший сотрудник полиции охраны.

В результате ДТП сгорели легковушка и грузовик военных

В Хмельницкой области 18 марта на трассе Стрый-Знаменка между селами Поляны и Копачовка столкнулись военный КамАЗ и легковой автомобиль Audi.

В ДТП погибли два человека.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что человек, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.

Сначала сообщалось, что на месте происшествия погибли три человека, которые находились в Audi. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Хмельницкой области, эта информация оказалась недостоверной.

Легковушка полностью сгорела.

"После того, как автомобили были потушены и обследованы экспертами, выяснилось, что жертвами аварии стали два человека. Их личности были установлены", – рассказали нам в полиции.

Пожарные на месте ДТП.

39-летний водитель и пассажир КамАЗа не пострадали. Расследованием обстоятельств и причин ДТП занялось Государственное бюро расследований.

Крышка люка убила 11-летнего мальчика

Во Львове 21 марта произошла страшная авария, в результате которой погиб ребенок. Событие произошло вечером, около 21:50, неподалеку от авторынка на улице Зеленой.

Люк вылетел из под колеса автомобиля спасателей.

Предварительно было установлено, что из-под колес автомобиля ГСЧС Mitsubishi L200 вырвалась крышка канализационного люка и влетела в авто Acura MDX, которое ехало позади. В машине находились отец с сыном. Крышка люка пробила лобовое стекло транспортного средства и убила ребенка, который сидел на переднем сидении.

Люк пробил лобовое стекло.

В соцсетях возникли споры, почему ребенок младше 12 лет находился на переднем сидении. Однако правоохранители отмечают, что если рост мальчика был более 145 см, то он уже имел право сидеть впереди.

Ребенок скончался на месте .

Позже выяснилось, что накануне гибели ребенка тут произошло два ДТП из-за этого же люка. Первое случилось в субботу в 15:00, на место выезжала полиция и все зафиксировала. Второе – ночью, когда повреждения получил автомобиль.

Место ДТП.

Водитель позвонил на горячую линию города и сообщил о том, что на этой дороге находится аварийный люк. Но никто из коммунальных служб на место так и не выехал. По словам мэра Андрея Садового, Львовский водоканал знал об этом и даже выставлял ограждения, которые кто-то из водителей снес.

В ДТП погибли несовершеннолетний водитель и его друг

В Николаевской области у Первомайска 22 марта на 134-м км автодороги Р-75 "Тимкове – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Столкнулись два автомобиля Opel.
Также травмы получили двое военных.

Предварительно установлено, что столкнулись Opel Astra, за рулем которого находился 16-летний парень и Opel Zafira под управлением военного.

За рулем одного из авто сидел несовершеннолетний.
В результате ДТП погибли два подростка.

В результате аварии погибли водитель первой легковушки и его пассажир-ровесник. А 40-летний водитель Opel Zafira и 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения. Двух пострадавших спасатели с помощью специального оборудования деблокировали из авто и передали медикам.

Пьяный именинник убил маленьких братьев

В селе Росоша Липовецкого района Винницкой области 30 марта 20-летний водитель автомобиля Skoda сбил насмерть двух мальчиков, которые катались на велосипеде.

В полиции сообщили, что дети 2013 и 2014 годов рождения погибли на месте.

В аварии погибли два маленьких брата.

"Предварительно, водитель ни избрал безопасную скорость (скорость была около 90 км/ч), не учел дорожную обстановку и совершил наезд на двух детей, которые двигались во встречном направлении на велосипеде. После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся", – сообщили в полиции.

После ДТП машина съехала в кювет и загорелась.

Драгер показал, что уровень алкоголя в крови водителя составил 1,76 промилле.

Водитель сел за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Местные жители опасаются, что злоумышленник получит недостаточно большой тюремный срок или же и вовсе умудрится досрочно выйти на свободу. Однако знакомые водителя защищают его, называют "чудесным человеком", а трагедию – "злой шуткой".

Ответственность за пьяные ДТП ужесточили

В Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 000 грн штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.

Статистика ДТП.
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