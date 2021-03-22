Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила 10-летнего мальчика

Во Львове из-за опрокидывания крышки канализационного люка погиб десятилетний мальчик. Она, в частности, вырвалась из-под колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.

Медики уже ничем не смогли помочь ребенку. Трагический случай произошел примерно 21:50 в воскресенье, 21 марта, неподалеку авторынка на улице Зеленой, сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что сначала об аварии написали в соцсетях очевидцы, подчеркивая, что люк пробил лобовое окно в автомобиле. Во львовской полиции подтвердили, что такой случай был, однако больше деталей о нем не рассказали.

По информации издания, в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади. Люк, вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло транспортного средства сзади и убил ребенка на месте.

Поскольку одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, то его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

Подчеркивается, что на место аварии ночью выезжали также первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. По словам Москаленко, по факту трагедии мэрия начала еще и служебное расследование.

"Соболезнования родным мальчика, который погиб", – написал чиновник в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области Дрогобычский горрайонный суд освободил от наказания молодого водителя Volkswagen Golf, который в августе прошлого года трижды переехал 4-летнюю девочку.