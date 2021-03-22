Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила 10-летнего мальчика

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
49,4 т.
ДТП Львов – погиб ребенок

Во Львове из-за опрокидывания крышки канализационного люка погиб десятилетний мальчик. Она, в частности, вырвалась из-под колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.

Медики уже ничем не смогли помочь ребенку. Трагический случай произошел примерно 21:50 в воскресенье, 21 марта, неподалеку авторынка на улице Зеленой, сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что сначала об аварии написали в соцсетях очевидцы, подчеркивая, что люк пробил лобовое окно в автомобиле. Во львовской полиции подтвердили, что такой случай был, однако больше деталей о нем не рассказали.

По информации издания, в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади. Люк, вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло транспортного средства сзади и убил ребенка на месте.

На месте трагического случая во Львове

Поскольку одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, то его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

К трагедии привел открытый люк на дороге

Подчеркивается, что на место аварии ночью выезжали также первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. По словам Москаленко, по факту трагедии мэрия начала еще и служебное расследование.

"Соболезнования родным мальчика, который погиб", – написал чиновник в Facebook.

Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области Дрогобычский горрайонный суд освободил от наказания молодого водителя Volkswagen Golf, который в августе прошлого года трижды переехал 4-летнюю девочку.

УкраинаЛьвовДТП ЛьвовщинаГосЧСДТПаварияумер ребенок