Во Львове директора христианского лагеря обвинили в изнасиловании и развращении 147 девочек. Фото из суда

Во Львове бывшего директора незарегистрированного христианского лагеря "Дети Христа" обвинили в изнасиловании и развращении 147 несовершеннолетних девочек.

Дело Романа М. уже находится в суде, заседание перенесли на 15 марта. Обвиняемый находится под стражей в СИЗО, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина приглашал детей из разных школ, объясняя, что речь идет об организации досуга, поездки в лагеря, благотворительную помощь. Злоумышленник пытался войти в доверие к детям и родителям.

На подготовительное заседание суда 3 марта пришли четверо пострадавших, которые годами молчали о том, что с ними произошло в детстве. Если в суде будет доказана вина мужчины, то ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Славянске Донецкой области серийного насильника несовершеннолетних осудили на 15 лет лишения свободы. Жертвами преступника стали 19 детей.