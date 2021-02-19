Во Львове будут судить псевдопастора, подозреваемого в 11 изнасилованиях детей

Во Львове 19 февраля закончили досудебное расследование и передали в суд дело 46-летнего мужчины (по данным СМИ – псевдопастора), подозреваемого в совращениях и изнасилованиях несовершеннолетних.

Правоохранители установили, что злоумышленник – руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей – причастен к 11 преступлениям в отношении девочек 11-14 лет. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Копы отметили, что на время совершения преступлений пострадавшие были малолетними девочками. Первые факты растления и изнасилования датируются 2005 годом.

О подозрении жителю Львова сообщили 24 сентября 2020 года. Расследование касается ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, – если его вину докажет суд – тюремный срок до 15 лет.

Издание Zaxid.net показало фото и назвало имя подозреваемого – Роман Московченко. По данным журналистов, мужчина – псевдопастор. Он якобы "развращал и насиловал девочек-подростков в подсобке церкви и в школе, где работал".

В частности, Московченко проводил занятия с детьми в помещении, принадлежащем церкви Святого Архистратига Михаила УГКЦ на ул. Винниченко во Львове.

Во время обысков дома подозреваемого полицейские нашли фотографии и видеозаписи, на которых видно сцены изнасилования несовершеннолетних.

В конце 2020 года адвокат львовянина подала ходатайство в суд, чтобы ее клиента направили в психиатрическую клинику на лечение, поскольку он несколько раз пытался совершить самоубийство. Однако суд отказал в этом ходатайстве и оставил мужчину в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Малиновском районе Одессы полицейские задержали мужчину, который пытался развратить 14-летнюю девочку. Он преследовал несовершеннолетнюю несколько месяцев и приглашал ее к себе домой.