Во Львове BMW насмерть сбил 58-летнюю женщину-курьера Glovo. Видео

Во Львове автомобиль BMW X5 насмерть сбил 58-летнюю женщину на скутере, которая занималась доставкой сервиса Glovo.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, ДТП произошло 8 апреля в 17:45 на улице Стуса. За рулем BMW находился 27-летний водитель.

По словам водителя автомобиля, после столкновения у женщины, двигавшейся на скутере, слетел защитный шлем, но она продолжила движение. Проехав еще несколько десятков метров, она упала на проезжую часть и ударилась головой, передает "Варта 1". На место аварии прибыли медики скорой помощи, но они констатировали смерть женщины.

Автомобиль BMW получил значительные повреждения передней части и бампера. На месте ДТП работала патрульная полиция Львовской области и следователи.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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