Во Львове бизнесмен на Porsche Cayenne совершил три ДТП и помочился на авто полиции. Фото и видео

Во Львове 22 апреля водитель автомобиля Porsche Cayenne совершил сразу три аварии и пытался скрыться с места происшествия. Во время задержания нарушитель, которым оказался 40-летний местный бизнесмен, якобы справил нужду на авто патрульных.

Об этом сообщило издание "Варта-1" со ссылкой на комментарий от пресс-службы патрульной полиции Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Очевидцы обратились к правоохранителям в 19:15 четверга, заявив, что на улице Витовского заметили автомобиль, который совершил аварии на улицах Саксаганского и Князя Романа. У водителя были признаки алкогольного опьянения и он сбежал из мест ДТП.

"По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и во время преследования по ул. Стрыйской, 78, двигаясь задним ходом, столкнулся со служебным автомобилем Skoda Rapid, где был остановлен и задержан", – отметили в полиции.

Издание подчеркнуло, что водителем-нарушителем оказался 40-летний бизнесмен со Львова. Также отмечается, что после задержания он пытался подраться с правоохранителями и справил нужду на их авто.

В результате аварий никто не пострадал. По фактам ДТП на горе-водителя составили сразу семь административных протоколов: три по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), а также по п. 4 ст. 122 (Оставление места ДТП), п. 2 ст. 122 (Невыполнение требований об остановке) и на основании заключения врача по п. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля в Киеве на Броварском проспекте перевернулся автомобиль ЗАЗ "Славута". После совершения аварии водитель не растерялся и закурил сигару прямо в салоне разбитого авто.