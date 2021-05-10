Во Львове 2-летний ребенок выпал с окна многоэтажки

Во Львове в понедельник, 10 мая, с окна на восьмом этаже выпала двухлетняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.

Сообщение о происшествии поступило около 8:30 утра, передает пресс-служба полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место ЧП немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Возле дома, где произошла трагедия работали сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители начали устанавливать все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Известно, что в момент происшествие в квартире находилась мама девочки. Местные СМИ сообщили, что у женщины есть проблемы с алкоголем.

"Следствие, которое на месте, не подтвердило то, что женщина выбросила ребенка. У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно вышла и шла в неизвестном направлении. Сейчас при разговоре с ней и по ситуации в квартире подтверждения, что она это сделала нет у следствия", – сообщил глава "Варта1" Игорь Зинкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье в детском садике "Эврика" из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Мальчик находился в реанимации, не разговаривал, но был в сознании.