Во Франции задержали экс-военного, который выбросил из окна отрезанную голову в коробке. Видео

Во французском Тулоне (департамент Вар) возле многоквартирного дома нашли в коробке отрезанную голову местного бездомного, полиция уже арестовала подозреваемого в убийстве.

Об этом пишет сайт Francetvinfo. По информации журналистов, задержанный – бывший военнослужащий, находящийся в процессе развода (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Голову убитого якобы выбросили из окна одной из квартир в районе Лафайет. Тело жертвы было найдено в квартире подозреваемого.

Муниципальная полиция накануне уже проверяла ее после заявления соседей из-за ночного шума. Тогда там находилось три человека, из них двое – бездомные.

Второго бездомного, находившегося в квартире задержанного, полиция еще ищет, уточнили журналисты.

Ранее стало известно о том, что во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.

Его жертвой стал учитель истории и географии, который показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока свободы слова. При задержании террорист был ранен и позже скончался в больнице.

Как сообщил OBOZREVATEL, одесская полиция задержала мужчину, который вышел из подъезда с отрубленной человеческой головой. Задержанный подозревается в убийстве двух человек.

Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрубил голову.